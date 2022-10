Mujer de 80 años muere tras ser atacada por 2 perros en el condado de San Bernardino

BALDY MESA, Calif. (KABC) -- Una mujer de 80 años muere después de ser atacada por dos perros mientras caminaba en la comunidad de Baldy Mesa, según los investigadores.

El incidente ocurrió el viernes un poco después de las 11 a.m. cerca de la intersección de Vinton Street y Mesa Road. Los agentes del alguacil encontraron a la víctima, Soon Han, inconsciente en la calle, dijo el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino. Han murió en el lugar.

El Departamento de Control y Cuidado de Animales del Condado de San Bernardino tomó posesión de los perros después de que una investigación preliminar indicó que las mascotas eran de una casa cercana, según el departamento del alguacil.

El dueño de los dos Dogo Argentinos fue localizado por las autoridades y estaba cooperando con los investigadores.

Los perros "serán retenidos hasta que se complete la investigación y se lleve a cabo una audiencia de perros feroces," dijeron las autoridades.

Cualquier persona que tenga información sobre el ataque debe llamar al agente C. Fox en la estación del alguacil de Victor Valley, al 760-552-6800 o al despacho del alguacil al 760-956-5001.

