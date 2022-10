El estado de emergencia de California por COVID-19 terminará en febrero

SACRAMENTO, Calif. (KABC) -- Un estado de emergencia que se declaró para ayudar a California a enfrentar la pandemia de COVID-19 terminará oficialmente a partir de febrero de 2023, anunció el gobernador Gavin Newsom el lunes.

Newsom dijo que el estado se esperará hasta casi el final de la temporada de invierno antes de ponerle fin al estado de emergencia, y así, darle al sistema de atención medica la flexibilidad para manejar cualquier aumento en casos de COVID-19 que pueda ocurrir durante los días festivos.

El estado de emergencia se declaró al comienzo de la pandemia para ayudar al estado a reunir recursos para ayudar en los esfuerzos de vacunación, distribución de equipo de protección y el procesamiento de pruebas de coronavirus, entre otras actividades.

La orden terminará el 28 de febrero de 2023, dijo Newsom. Incluso después, la respuesta de COVID del estado continuará siguiendo un programa conocido como el plan "SMARTER" de California. Los detalles sobre ese plan están disponibles aquí.

"El estado de emergencia fue una herramienta efectiva y necesaria que utilizamos para proteger nuestro estado, y no habríamos llegado hasta este punto sin ello", dijo Newsom. "Con la preparación operativa que hemos desarrollado y las medidas que continuaremos empleando en el futuro, California está listo para dejar atrás esta herramienta".

