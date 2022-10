Órganos humanos podrían estar envejeciendo 3-4 años más rápido tras infección por COVID-19: estudio

Después de más de dos años de investigaciones, los científicos dicen que datos recientes muestran un cambio dramático en los órganos humanos tras una infección por COVID-19.

El Dr. Ziyad Al-Aly, director del Centro de Epidemiología Clínica de la Universidad de Washington en St. Louis, dice que contraer el COVID-19 acelera el proceso de envejecimiento en las personas.

Al-Aly recopiló datos de millones de personas en todo el país y dice que todo indica a que varios órganos humanos envejecen más rápido después de una infección por COVID-19. La mayoría ocurre entre personas que fueron hospitalizadas, pero también en algunas personas con síntomas leves de COVID, según Al-Aly.

El doctor dice que los órganos envejecen casi tres o cuatro años en el lapso de solo uno después de una infección. También dice que las personas están perdiendo entre el 3% y 4% de la función de los riñones al año siguiente después de la infección.

El Dr. Michael Peluso, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, dice que una de las teorías sobre porque algunos órganos pueden estar envejeciendo después del COVID incluye la persistencia del virus en el cuerpo que resulta en inflamación, problemas autoinmunes, y cambios en el microbioma, es decir, las bacterias buenas que están en nuestros cuerpos.

Aunque se necesitan más años de datos, el Dr. Al-Aly cree que este proceso de envejecimiento se detendrá con el tiempo.

Would you like to read this story in English? Click here