Bomberos descubren cientos de plantas de marihuana tras incendio en casa de Covina

COVINA, Calif. (KABC) -- Un equipo de bomberos descubrió alrededor de 400 plantas de marihuana dentro de una casa que se incendió en Covina el lunes por la mañana.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles respondió poco después de las 9:30 a.m. en la cuadra 19000 de Lorencita Drive. Los agentes del alguacil también respondieron.

Los bomberos inicialmente entraron en "modo defensivo" cuando las llamas masivas atravesaron el techo de la casa. No hubo heridos. El fuego parecía estar bajo control una hora después, aunque seguía saliendo humo del primer y segundo piso de la casa.

Un portavoz del departamento del alguacil confirmó más tarde que se encontraron unas 400 plantas de marihuana en el lugar.

Se desconoce si hubo arrestos.

La causa del incendio está bajo investigación.

