Día de los Muertos events in Southern California

Here's a list of Día de los Muertos events around Southern California. Share your Día de los Muertos celebrations with #abc7eyewitness!

October 22

Calavera LBGTQ Festival

Mi Centro

553 S Clarence St., Los Angeles, 90033

🌈 Comunidad #SaveTheDate ❗️



Latino Equality Alliance’s Annual Calavera LGBTQ Festival will take place on Saturday, October 22, 2022



October 22

Muertos on Main

DEMBA on Main Street

10935 Main St., El Monte, 91731

October 22

Canciones De Ti Exhibition

Self Help Graphics & Art

1300 East 1st St., Los Angeles, 90033

October 29

Día y Noche de los Muertos

Hollywood Forever Cemetery

6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles, 90038

October 30

Día de Los Muertos Family Day

La Plaza de Cultura y Artes

501 N Main St., Los Angeles, 90012

November 2

Night of Alters

Self Help Graphics & Art

1300 East 1st St., Los Angeles, 90033

November 5

49th Annual Día de Los Muertos Celebration & Exhibition

Self Help Graphics & Art

1300 East 1st St., Los Angeles, 90033

November 5

7th Annual Día de los Muertos

Long Beach

Rainbow Lagoon located on Shoreline Drive between Linden Avenue and Shoreline Village Drive

