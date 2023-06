Diego Luna podría hacer historia en los Premios Emmy; entrevista con el protagonista de 'Andor'

LOS ANGELES -- La estrella de la exitosa serie de Star Wars "Andor" Diego Luna podría hacer historia en los Premios Emmy.

El actor mexicano podría ser el primer latino en más de 20 años en ser nominado a actor principal en una serie de drama. Jimmy Smits, nacido en Brooklyn, fue nominado por su papel en "NYPD Blue" en la década de 1990.

"Habrá que celebrar si llega, y si no llega, también hay mucho que celebrar sobre este show", dijo Luna en una entrevista con On The Red Carpet. "La verdad es que me impacta mucho conocer la historia, de pronto fue hasta ahora que me enteré que en 30 años ha habido solo un latino nominado a esta categoría de mejor actor en una serie de drama".

"Me parece absurdo", continuó Luna. "Cuando me dijeron 'oye... si sucede sería histórico' me pareció sorprendente porque no representa al público que ve televisión, que ve series... hay muchísima gente latina viendo estas series, y también hay muchísimos latinos trabajando hoy haciendo personajes interesantes... y me parece increíble que no hayan sido nominados antes".

"Andor" ganó recientemente el premio Peabody en la categoría de Entretenimiento.

"Me encanta saber que a la gente le gusta el show que trabajamos muchísimo, trabajamos muchos años para llegar a ese momento en el que pudiéramos entregar el proyecto", dijo Luna a On The Red Carpet. "Y la recepción ha sido un sueño... todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, pues, tiene un premio... que es que la gente conecte con la historia... La gente celebra la serie por las mismas razones por las cuales nosotros decidimos hacerla".

Luna dijo que solo les quedan unos tres meses más de rodaje para terminar con la segunda temporada de la serie.

"Llevamos cinco meses filmando y estamos muy contentos tratando de disfrutar cada día porque es la última temporada que hacemos", dijo Luna. "Así lo planeamos, así se estructuró, y gozando mucho el camino y también con ganas de que quede mejor incluso que la primera temporada y que podamos agarrar muy bien esto que empezó de una forma tan afortunada".

Luna ya recibió nominaciones a los Golden Globes (Globos de Oro) y Critics Choice por su papel en la serie. "Andor" ya está disponible en streaming en Disney+.

