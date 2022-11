Asaltan brutalmente a pareja en Dodger Stadium tras concierto de Elton John; arrestan a sospechoso

LOS ANGELES (KABC) -- La policía arrestó a uno de los sospechosos responsables por un asalto brutal a una pareja casada después de un concierto de Elton John en Dodger Stadium.

Un testigo grabó el incidente el jueves por la noche. Las víctimas dicen que un grupo de hombres y mujeres que pasaban junto a su automóvil golpearon el espejo lateral con fuerza. El asalto comenzó cuando el esposo se salió del auto para confrontarlos.

Su esposa trató de quitarle a los atacantes de encima, pero luego ella también fue atacada, según la pareja.

El asalto envió al esposo al hospital con una pierna rota y una conmoción cerebral.

LAPD dice que arrestaron a uno de los sospechosos el día después del ataque, pero no dieron a conocer más detalles sobre esa persona.

