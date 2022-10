Clásico del Este de Los Ángeles se calienta con show de Black Eyed Peas

LOS ANGELES (KABC) -- Cuando se trata de rivalidades entre ciudades, pocas pueden compararse con el Clásico del Este de Los Ángeles (East LA Classic): una batalla en el campo entre Roosevelt High School en Boyle Heights y Garfield High School en el Este de Los Ángeles que se ha fortalecido desde 1925.

Pero el enfrentamiento de este año no solo se llevará a cabo en un antiguo estadio de Super Bowl, sino que contará con un artista que tocó anteriormente en el show de medio tiempo del Super Bowl.

El próximo juego de fútbol americano programado para el 21 de octubre se llevará a cabo en el Coliseo de Los Ángeles (L.A. Coliseum) y los Black Eyed Peas subirán al escenario para un show de medio tiempo que durará media hora.

"Para el Este de Los Ángeles, Boyle Heights, esto es como los Grammy para nosotros, esto es como los premios Oscar", dijo Will.I.Am, el fundador y cantante principal de la banda, refiriéndose a la popularidad del Clásico del Este de Los Ángeles. "Esto es como, ya sabes, nuestro Super Bowl".

Él debería saber. Los Black Eyed Peas tocaron en el Super Bowl de 2011 en Houston.

El próximo Clásico del Este de Los Ángeles es una forma en la que Will.I.Am puede retribuir a la comunidad que ama.

"El Super Bowl fue genial. Esto va a ser aún más genial", señaló Will.I.Am. "Esto va más allá de un espectáculo de medio tiempo. Esta es una celebración para la comunidad. Esto es un reconocimiento a la excelencia y la disciplina de estos niños".

Will.I.Am tiene fuertes lazos con el Este de Los Ángeles. Creció en Boyle Heights y durante los últimos 12 años ha compartido su éxito con la comunidad, estableciendo fundaciones de becas y un programa de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en Roosevelt High School.

"Tenemos grandes académicos. Enviamos niños a Dartmouth, a Brown, a Stanford", dijo Will.I.Am a ABC7.

Él y su banda esperan regresar la asistencia del Clásico del Este de Los Ángeles al menos a sus picos previos a la pandemia de COVID-19, números que se sumaron a aproximadamente 25,000 personas.

Los estudiantes pueden obtener boletos para el juego y la presentación por $12.

