LAPD: Mujer agredida sexualmente por sospechoso que la siguió a su apartamento en Echo Park

ECHO PARK, LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles busca a un sospechoso acusado de agredir sexualmente a una mujer después de seguirla a su casa en Echo Park.

El incidente supuestamente ocurrió el 9 de octubre. LAPD dice que la víctima acababa de regresar a su apartamento después de pasear a su perro cuando el sospechoso se le acerco.

Fue entonces cuando el sospechoso abrió la puerta del apartamento mientras la víctima intentaba entrar, según la policía.

"El sospechoso empujó a la víctima al suelo y se subió encima de ella mientras tocaba su área genital", dijo LAPD en un comunicado.

Los investigadores dicen que el sospechoso le dio dos cachetadas a la víctima y trato de cubrirle la boca para evitar que gritara. La víctima finalmente pudo quitarse al hombre de encima con patadas.

El sospechoso huyó de la escena a pie dirigiéndose hacia Glendale Boulevard y Montana Street, según la policía.

LAPD publicó video e imágenes del sospechoso con una gorra de béisbol gris claro. La policía describió al sospechoso como un hombre hispano de 5 pies y 8 pulgadas de alto, con cabello oscuro, ojos cafés y un bigote. Los detectives creen que él pesa entre 180 y 200 libras.

El sospechoso fue visto por última vez vistiendo un suéter gris oscuro, jeans azules y zapatillas de color oscuro.

Cualquier persona con información sobre esta investigación debe comunicarse con LAPD.

Would you like to read this story in English? Click here