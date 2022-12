Miles de estadounidenses han muerto por COVID prolongado, según muestran datos de los CDC

Más de 3,500 estadounidenses han muerto por enfermedades prolongadas relacionadas con el COVID, según nuevos datos federales.

El informe, publicado el miércoles por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, analizó los datos de los certificados de defunción desde enero de 2020 hasta finales de junio de 2022.

El equipo del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS por sus siglas en inglés) buscó varios términos clave, incluyendo "COVID prolongado", "COVID crónico" y "síndrome posterior al COVID".

Los resultados mostraron que el COVID prolongado desempeñó un papel en 3,544 muertes y estaba incluida como causa de muerte subyacente o contribuyente.

Esto significa que las muertes por el COVID prolongado representaron menos del 1% de las más de 1 millón de muertes relacionadas con COVID-19 durante este período.

El COVID prolongado ocurre cuando los pacientes que han superado la infección todavía tienen síntomas al menos cuatro semanas después de la recuperación. En algunos casos, estos síntomas pueden persistir durante meses o incluso años.

Los pacientes pueden experimentar una variedad de síntomas persistentes que incluyen el cansancio, dificultad para respirar, dolores de cabeza, confusión, dolor en las articulaciones y los músculos, y pérdida continua del sabor y olor, según los CDC.

Se desconoce exactamente qué es lo que hace que las personas desarrollen el COVID prolongado, pero aún sigue la investigación.

El informe encontró que febrero de 2022 fue el mes con el mayor número de muertes por COVID prolongado con 393.

Además, el porcentaje de muertes relacionadas con el COVID prolongado alcanzó su punto máximo en junio de 2021 con el 1.2% y en abril de 2022 con el 3.8%, los cuales coincidieron con cifras decrecientes de muertes por COVID-19, según el informe.

El equipo analizó las diferencias en las muertes por COVID-19 y las muertes por COVID prolongado entre hombres y mujeres durante un período de 12 meses, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.

Mientras el 56% de muertes por COVID-19 ocurrieron entre los hombres, las muertes relacionadas con el COVID prolongado se dividieron de manera más equitativa con el 51.5% ocurriendo entre los hombres.

Las muertes relacionadas con el COVID prolongado fueron más comunes entre los estadounidenses de edad avanzada.

Los que tenían entre 75 y 84 años representaron el 28.8% de las muertes por COVID prolongado, seguidos por los de 85 años o más con el 28.1% y los de 65 a 74 años con el 21.5%.

También hubo diferencias cuando se trataba de la raza. Los estadounidenses blancos consiguieron la mayor cantidad de muertes por COVID prolongado con el 78.5%, seguidos por los estadounidenses afroamericanos con el 10.1% y los latinos con el 7.8%.

Comparativamente, los estadounidenses de origen asiático, los nativos americanos/nativos de Alaska y otros estadounidenses multirraciales representaron menos del 2% de las muertes por COVID prolongado por grupo.

Sin embargo, la tasa de mortalidad por el COVID prolongado fue más alta entre los nativos americanos/nativos de Alaska con 14.8 por 1 millón. Mientras tanto, los estadounidenses blancos tenían la segunda tasa más alta con 6.7 por millón.

Aunque los afroamericanos y los latinos tradicionalmente tienen tasas de mortalidad por COVID-19 más altas, tenían tasas de mortalidad por COVID-19 prolongado más bajas con 6.4 por 1 millón y 4.7 por 1 millón, respectivamente.

Según el informe, esto puede deberse a que los latinos y afroamericanos tienen tasas de mortalidad por COVID-19 más altas, lo que significa que hay menos sobrevivientes que experimentan una COVID prolongada, así como menos diagnósticos debido a un menor acceso a la atención médica.

