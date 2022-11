Procedimientos ginecológicos 'innecesarios' realizados en detenidos de ICE: Senado

Los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) parecen haber sido sometidos a "procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos e innecesarios", en una de sus instalaciones privadas, según un informe del Senado.

Los grupos de defensa y denunciantes presentaron quejas en 2021 en relación con el Centro de Detención del condado de Irwin en el estado de Georgia donde supuestamente un médico estaba realizando histerectomías innecesarias a los migrantes detenidos por ICE.

El comité del Senado no refutó la acusación del denunciante, pero dijo que el médico a cargo de la instalación, el Dr. Mahendra Amin, era un "claro caso atípico".

Jon Ossoff, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones, el comité que produjo el informe, criticó los hallazgos.

"Este es un hallazgo extraordinariamente inquietante y, en mi opinión, representa una falla catastrófica de los derechos humanos básicos", dijo.

Un médico independiente que examinó los procedimientos de Amin descubrió que tenía un "desempeño deficiente" en los tratamientos básicos de obstetricia y ginecología y que no "siguió las recomendaciones actuales con respecto al manejo de las pruebas de Papanicolaou".

El informe de 108 páginas dice que Amin está bajo investigación criminal y que ICE sacó a todos los detenidos de la instalación poco después de descubrir estos tratamientos.

El comité también encontró que hubo "fallas" para obtener el consentimiento de los detenidos en los procedimientos médicos realizados fuera de la instalación.

En una audiencia el miércoles, el jefe de tratamiento médico de ICE dijo que debido a que ICE rescindió el contrato con el Centro de Detención del condado de Irwin, las recomendaciones del informe no se pudieron implementar por completo.

