Esta es la razón de la escasez de medicamentos contra la gripe y el resfriado en las tiendas

El virus sincitial respiratorio (RSV por sus siglas en inglés), la gripe y el resfriado están circulando durante esta temporada, especialmente entre los niños. Para empeorar las cosas, los padres tienen dificultades para encontrar medicamentos básicos en sus tiendas locales debido a la escasez.

En Target, CVS y en otras tiendas minoristas, muchos estantes de medicamentos para el resfriado y la gripe están vacíos. La demanda es alta y los suministros se están agotando.

Esto es debido a que la temporada de resfriados y gripe comenzó más temprano de lo esperado. Amy Nguyen de Aviva Pharmacy tiene algunos consejos para mantenerse saludable.

"La hidratación es clave y descansar y evitar lugares llenos de gente para no contagiar a los demás. Y para aquellos que aún no están enfermos, les diría que se vacunen. No es demasiado tarde", dijo.

------

Would you like to read this story in English? Click here