Mujer de 67 años atacada por sospechoso afuera de su casa en el Este de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Una mujer del Este de Los Ángeles está en su casa recuperándose después de un ataque aterrador a los pocos pasos de la puerta de su casa.

Afortunadamente, sus vecinos escucharon sus gritos y corrieron a ayudar, pero ya había sufrido heridas que la llevaron al hospital.

El atacante escapó, pero fue captado en video.

La mujer de 67 años fue tirada al suelo y golpeada en la cara a puñetazos.

Rosalina Martínez es víctima de abuso a ancianos y agresión sexual. Ella dijo que limpiaba su patio delantero cuando alguien la atacó por detrás.

"Me dio tan duro el golpe que no supe cómo actuar. Pero me golpeaba y me golpeaba. No podía. Tenía mucha fuerza", dijo.

El ataque ocurrió el sábado alrededor de las 6 de la mañana. La estación del alguacil en el Este de Los Ángeles dijo que el sospechoso entonces arrastró a Martínez y la dejó semidesnuda. Los vecinos salieron, llamaron al 911 y el sospechoso huyó.

Martínez dijo que ella ha vivido en su comunidad durante décadas y algo así nunca le había pasado.

ABC7 obtuvo imágenes del sospechoso. Las autoridades dijeron que se cree que el sospechoso tiene unos 30 años e iba montado en una bicicleta negra. Vestía un suéter café, pantalones cortos grises y zapatos blancos con agujetas rojas.

"El señor este (sospechoso) que se entregue. Que no sea cobarde," dijo Martínez.

Martínez está en casa esperando citas con los médicos. Tiene la nariz rota, hinchazón y moretones en la cara y raspones en las rodillas.

"Tengo miedo, la verdad, de salir sola a la calle. Mucho, mucho miedo. Temor a que algo me vuelva a suceder," dijo Martínez.

Los detectives dijeron que, según la información preliminar, este fue un ataque al azar.

Cualquiera con información, por favor llama al Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles al 323-264-4151.