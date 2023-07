Identifican al sospechoso de atacar a mujer de 67 años en el Este de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- La policía identificó al sospechoso del brutal ataque de una mujer de 67 años en el Este de Los Ángeles que la dejó con la nariz rota, hinchazón y moretones.

Sergio Andrew García, de 21 años, está acusado de acercarse repentinamente a la víctima por detrás, tirarla al suelo y golpearla en la cara varias veces.

El ataque ocurrió el sábado alrededor de las 6 de la mañana. Las autoridades dijeron que el sospechoso arrastró a Martínez por el suelo y la dejó semidesnuda. Los vecinos salieron, llamaron al 911 y el sospechoso huyó en una bicicleta negra.

Detectives del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles describen a García como hispano, mide 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa 180 libras. Vestía un suéter café, pantalones cortos grises y zapatos blancos con agujetas rojas.

Rosalina Martínez es víctima de abuso a ancianos y agresión sexual. Ella dijo que limpiaba su patio delantero cuando el sospechoso la atacó por detrás.

"Me dio tan duro el golpe que no supe cómo actuar. Pero me golpeaba y me golpeaba. No podía. Tenía mucha fuerza", dijo.

Martínez está en casa esperando citas con los médicos. Tiene la nariz rota, hinchazón y moretones en la cara y raspones en las rodillas.

"Tengo miedo, la verdad, de salir sola a la calle. Mucho, mucho miedo. Temor a que algo me vuelva a suceder," dijo Martínez.

Los detectives dijeron que, según la información preliminar, este fue un ataque al azar.

Cualquiera con información, por favor llame al Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles al 323-264-4151. Si prefiere permanecer en el anonimato, puede llamar a "Crime Stoppers" al 800-222-TIPS (8477).