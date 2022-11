Ordenan evacuaciones para áreas afectadas por los incendios recientes en el sur de California

Las autoridades ordenaron evacuaciones el lunes para las áreas marcadas por los incendios recientes en Duarte y el condado de Orange.

La ciudad de Duarte anunció una orden de evacuación obligatoria para 25 casas en el área marcada por el Incendio Fish a partir de las 11 p.m. debido a la tormenta que se aproxima y al peligro de deslizamientos de tierra.

Se cerrarán varias calles y se suspenderá el servicio de tránsito de Duarte en el área de impacto al menos hasta el martes, según un comunicado de prensa.

Mientras tanto, el Departamento del Alguacil del condado de Orange anunció una advertencia de evacuación voluntaria a partir de las 4 a.m. del martes para Silverado Canyon, Williams Canyon y Modjeska Canyon en el área quemada por el Incendio Bond.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés) emitió una alerta de inundación repentina para esa misma zona desde las 4 a.m. del martes hasta las 7 a.m. del miércoles. Se espera que la advertencia de evacuación esté vigente mientras dure la alerta de inundación repentina, dijeron las autoridades.

También se han emitido advertencias de inundaciones repentinas para las áreas montañosas, especialmente las partes del condado de Orange que quedaron marcadas por los incendios de Bond y Silverado.

Las montañas del condado de Los Ángeles, Lancaster, Castaic, Palmdale, Pomona, Valencia, Santa Clarita, El Monte, Acton, el este de Los Ángeles, San Gabriel, Pasadena, Newhall y Mount Wilson están bajo alerta de inundación.

La mayoría de las áreas de Los Ángeles y el Condado de Orange verán lluvias significativas que continuarán hasta el día de las elecciones el martes, según el NWS. Se prevé que las lluvias sean más ligeras el miércoles.

En septiembre, las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que enviaron lodo a las casas en el área de Yucaipa, destruyendo estructuras e incluso negocios.

City News Service contribuyó a este informe.

