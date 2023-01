Hombre de 65 años muere en un incendio en Exposition Park

EXPOSITION PARK, LOS ANGELES (KABC) -- Un indigente murió en Exposition Park el lunes tras un incendio en su casa rodante, o RV como se conoce en inglés, después de que alguien arrojó un objeto que provocó que se incendiara, según varios testigos.

La policía de Los Ángeles respondió a Budlong Avenue justo antes de las 11:30 p.m. luego de recibir un informe sobre el incendio.

La víctima, identificada únicamente como un hombre de 65 años, murió en el lugar.

Los testigos reportaron haber visto a alguien arrojar algo a la casa rodante justo antes de que se incendiara, dijo LAPD. El sospechoso fue visto por última vez huyendo a pie.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

----

Would you like to read this story in English? Click here