Newsom pide entrega acelerada de gasolina de mezcla de invierno

SACRAMENTO, Calif. (KABC) -- En medio de los precios altos de gasolina, el gobernador Gavin Newsom está pidiendo a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB por sus siglas en inglés) que permita que las refinerías distribuyan gasolina de mezcla de invierno antes de tiempo para así reducir los precios en las gasolineras.

Las refinerías de California deben distribuir una mezcla de gasolina de verano durante todo el mes de octubre en la mayoría de las áreas del estado, y después del 31 de octubre, se permite la distribución de una mezcla de invierno, según una carta presentada por Newsom el viernes.

Sin embargo, el gobernador está exigiendo que la gasolina de mezcla de invierno se distribuya ahora, ya que es más barata de producir y resulta en precios más bajos en las gasolineras.

Newsom dice que si el precio de la gasolina continúa aumentando, esto causaría "impactos de precios inaceptables para los consumidores y negocios pequeños" al igual que una "interrupción económica significativa".

"A la luz de este aumento dramático en los precios de la gasolina que se está viviendo en California, no debemos esperar hasta el fin del mes para empezar a distribuir o aumentar la producción de nuestra gasolina de mezcla de invierno", dijo la carta. "Permitir que las refinerías hagan una transición temprana a la gasolina de mezcla de invierno podría aumentar rápidamente el suministro de combustibles".

El costo promedio de la gasolina regular en California es de $6.29 dólares, según AAA.

