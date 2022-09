Newsom firma ley que amplía los derechos de voto de trabajadores agrícolas sobre asuntos sindicales

SACRAMENTO, Calif. (KABC) -- El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado una ley que ampliará los derechos de los trabajadores agrícolas.

NOTA: El video de arriba es de un informe anterior sobre AB2183.

La ley AB2183 crea nuevas maneras en las que los trabajadores agrícolas pueden votar en las elecciones de su sindicato, incluyendo opciones para recibir boletas por correo y tarjetas de autorización enviadas a la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California (ALRB por sus siglas en inglés), al igual que retiene el proceso de votación en persona que ahora existe.

Esto significa que los trabajadores agrícolas pueden votar fuera de su lugar de trabajo y desde la comodidad de sus casas como suele hacerse en elecciones estatales.

"Los trabajadores agrícolas de California son el alma de nuestro estado y tienen el derecho fundamental de sindicalizarse y defenderse en su lugar de trabajo", dijo Newsom en un comunicado. "Nuestro estado ha sido definido por el heroico activismo de trabajadores agrícolas e íconos americanos como Cesar Chavez, Dolores Huerta y Larry Itliong".

"California se enorgullece de apoyar a la próxima generación de líderes llevando este movimiento adelante", continuó Newsom.

El presidente Joe Biden ha mostrado anteriormente su apoyo por AB2183, diciendo que está agradecido por los funcionarios electos de California y los líderes de los sindicatos que han liderado el camino.

El acuerdo entre Newsom, United Farmworkers, y la Federación Laboral de California incluye un límite en el número de peticiones de verificación de tarjeta durante los próximos cinco años. También permitirá que la ALRB proteja la seguridad y confidencialidad del trabajador adecuadamente.

Would you like to read this story in English? Click here