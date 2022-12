Fatal head-on crash shuts down Harbor Boulevard in La Habra Heights

A fatal head-on crash in La Habra Heights shut down Harbor Boulevard on Thursday late afternoon.

A fatal head-on crash in La Habra Heights shut down Harbor Boulevard on Thursday late afternoon.

The two-vehicle collision happened at Harbor Boulevard and Kashlan Road.

The crash shut down Harbor Boulevard, causing a major traffic backup during the evening commute. No further information was immediately available.

------

¿Quieres leer este artículo en español? Haz clic aquí