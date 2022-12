Choque fatal cierra Harbor Boulevard en La Habra Heights

LA HABRA HEIGHTS (KABC) -- Un accidente automovilístico fatal en La Habra Heights cerró Harbor Boulevard el jueves por la tarde.

El choque entre los dos vehículos ocurrió en Harbor Boulevard y Kashlan Road.

El accidente cerró Harbor Boulevard y provocó un gran atasco de tráfico.

No se dieron a conocer más detalles.

-----

Esta es una historia en desarrollo.

-----

Would you like to read this story in English? Click here