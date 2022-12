Captado en video: Hombre de Hollywood Hills y su perro tienen encuentro cercano con un puma

HOLLYWOOD HILLS, LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre y su perro tuvieron un encuentro cercano con un puma, también conocido como león de montaña, en la comunidad de Hollywood Hills. El incidente fue captado en video.

Se cree que el felino es el famoso puma conocido como P-22. Se estima que P-22 tiene 12 años y pesa 123 libras.

El video muestra al dueño de la casa estacionándose en el garaje cuando otro residente camina por la calle, y no muy lejos, está el puma en la oscuridad.

El dueño de la casa, quien no quiso ser identificado públicamente, dice que dejó que su perro saliera del auto y comenzó a ladrar. Cuando se dio la vuelta, el perro estaba cara a cara con el animal.

Fue entonces cuando el dueño comenzó a tratar de intimidar al felino, levantando los brazos para parecer lo más grande posible y haciendo ruido para asustarlo. Dice que el puma solo se le quedo mirando y no se movió.

Fue entonces cuando el dueño le gritó a su perro que volviera al garaje y esperaron a que el animal se fuera.

El dueño agregó que el garaje solo tiene una entrada y salida y tuvo que esperar adentro con las puertas cerradas hasta que el puma se fuera para poder entrar a su casa.

El puma finalmente se dirigió hacia un área boscosa.

Hace solo dos semanas, expertos en vida silvestre confirmaron que P-22 atacó y mató a un perro chihuahua cerca del embalse de Hollywood.

Pero dicen que este tipo de ataques son raros. P-22 normalmente caza venados y coyotes.

------

Would you like to read this story in English? Click here