Los legisladores de California no han logrado deshacerse del cambio de hora

LOS ANGELES (KABC) -- A pesar de que los Californianos votaron para deshacerse del horario de verano hace años, la gente atrasará sus relojes una hora el domingo 6 de noviembre.

Esto sucederá porque los legisladores no han podido lograr eliminar el cambio de hora que se realiza dos veces al año, a pesar de la aprobación de la Propuesta 7 en 2018.

Esa propuesta permitió a los legisladores estatales mantener a California en un solo horario durante todo el año. Pero en los cuatro años desde que se aprobó, dos proyectos de ley para eliminar el cambio de hora de una vez por todas no han recibido los votos necesarios para convertirse en ley.

El asambleísta Steven Choi, quien patrocinó el proyecto de ley 2868, dijo que los proyectos de ley se estancaron a nivel del Senado.

E incluso si los legisladores de California finalmente aprueban una ley que elimine el cambio de hora, solo podría entrar en vigencia si el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley que lo permita.

Los expertos en salud dicen que el cambio de hora afecta a muchas personas, aumenta la cantidad de ataques cardíacos, derrames cerebrales, y accidentes automovilísticos.

Patrick Moday, un tecnólogo del sueño de California Sleep Society, dijo que cada vez que cambia la hora, se altera el ritmo circadiano y que las personas tardan unas dos semanas en reajustarse.

En octubre, el Senado mexicano aprobó un proyecto de ley para mantener los relojes en hora estándar. Se espera que ese proyecto de ley sea aprobado por el presidente de México.

