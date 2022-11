Servicio de autobuses se suspende en el condado de Orange tras huelga

SANTA ANA, Calif. (KABC) -- El servicio de autobuses en el condado de Orange se suspendió el jueves por la mañana después de que el sindicato que representa a los trabajadores de mantenimiento se declarara en huelga.

La huelga se produjo después de que el sindicato Teamsters Local 952 se retiró de las negociaciones con OCTA (Autoridad de Transporte del condado de Orange) el lunes. Ambas partes se han estado reuniendo desde mayo con la esperanza de resolver las negociaciones del contrato sobre salarios y beneficios.

El gobernador Gavin Newsom incluso se involucró en el asunto pidiendo al sindicato y a OCTA que siguieran negociando.

La oferta de OCTA incluía un aumento salarial del 14.25% durante tres años, incluido un aumento salarial inmediato del 5%.

El sindicato, descontento con varios aspectos de la oferta, incluido el seguro médico para los trabajadores, dijo que OCTA se retiró de las negociaciones y no les dio otra opción más que declararse en huelga.

La huelga afectará a miles de pasajeros, algunos de los cuales no tienen otra forma de moverse y tomar el autobús puede ser su única opción, dijo OCTA.

La agencia dice que no puede operar sus autobuses de manera segura sin que sus empleados de mantenimiento trabajen.

El sindicato dice que no volverá a las negociaciones del contrato hasta que OCTA actualice significativamente su posición de negociación.

Se recomienda que los pasajeros visiten el sitio web www.octa.net para obtener la información más reciente.

