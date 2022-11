Sindicato anuncia huelga contra la Autoridad de Transporte del condado de Orange

ORANGE, Calif. (KABC) -- El sindicato que representa a los trabajadores de mantenimiento de la Autoridad de Transporte del condado de Orange (OCTA por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que planea hacer una huelga.

El anuncio se produjo después de que el sindicato Teamsters Local 952 se retiró de las negociaciones con OCTA el lunes. Ambos se han estado reuniendo con la esperanza de resolver las negociaciones del contrato sobre salarios y beneficios.

El secretario-tesorero de Teamsters Local 952, Eric Jiménez, emitió un comunicado el miércoles con respecto a la huelga planeada, diciendo que la OCTA no les dio "otra opción".

"Incluso rechazaron nuestras propuestas que les ahorrarían dinero en el seguro médico de los miembros," dijo Jiménez. "Pero cuando la OCTA se retiró de las negociaciones el lunes, no nos dieron otra opción".

OCTA dice que cree que una huelga es "innecesaria" y "afecta injustamente a los pasajeros de autobuses y a más de 1,000 empleados de la OCTA. También advierte a los pasajeros del condado de Orange que una huelga obligará a que el servicio de autobuses se suspenda.

"Tenemos alrededor de 100,000 pasajeros por día... no tienen otra forma de moverse, realmente esta es su única opción de transporte", dijo Joel Zlotnik, portavoz de OCTA.

Los 150 maquinistas, mecánicos, y técnicos brindan una variedad de servicios, desde llenar los autobuses con gasolina hasta hacer reparaciones.

OCTA dice que, si el sindicato hace huelga, el servicio de autobuses se suspendería en el condado de Orange a partir de la mañana del jueves 3 de noviembre.

Se recomienda que los pasajeros visiten el sitio web www.octa.net para obtener la información mas reciente.

