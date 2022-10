Serie de robos en Huntington Beach podrían estar vinculados a red de ladrones sudamericanos

HUNTINGTON BEACH, Calif. (KABC) -- Los residentes de un vecindario de Huntington Beach están en alerta después de una serie de robos en el área, y la policía sospecha que los ladrones podrían estar vinculados a una red de robos en América del Sur.

En abril, una cámara de seguridad captó a tres hombres saliendo de la casa de Cari Castañeda en Huntington Harbour. Ella dice que los sospechosos entraron por la ventana del segundo piso y arrancaron sus cajas fuertes de la pared.

"Perdimos alrededor de un cuarto de millón de dólares en efectivo y joyas", dijo Castañeda.

El video de la cámara de seguridad muestra a los sospechosos subiéndose a un automóvil para huir y desaparecieron.

Lo mismo ocurrió en la casa de Lisa Rudy dos meses antes. Ella dice que los ladrones entraron por la puerta del balcón después de romper el vidrio y fueron directamente a su habitación donde comenzaron a saquear, robar su caja fuerte y a llevarse otros objetos de valor.

La policía de Huntington Beach dice que en Huntington Harbour ha habido casi 30 allanamientos de morada desde enero del año pasado.

"Solo en nuestro vecindario, en estos 30 robos, sabemos que se han llevado millones de dólares,", dijo Rudy.

Jennifer Carey, administradora de asuntos públicos de la ciudad de Huntington Beach, dijo que no han visto un aumento significativo en la ciudad.

Los datos de la ciudad muestran que la policía reportó 167 robos residenciales en 2019, y han investigado 115 en lo que va de año.

El Departamento de Policía de Huntington Beach no puede decir definitivamente si estos robos recientes en el área de Huntington Harbour están vinculados a un grupo específico, pero Carey dice que han notado un patrón conectado con grupos de ladrones sudamericanos.

Eso incluye robos a través de la ventana o puerta del segundo piso, casas con bastante espacio en la parte trasera de la propiedad, y el uso de autos de alquiler para no levantar sospecha, según Carey.

Ella dice que la policía ha aumentado las patrullas en el área e instalaron más cámaras de seguridad.

La policía advierte que estos ladrones pueden estar inspeccionando las casas con anticipación. Aquí hay algunos consejos de seguridad del departamento de policía para proteger su hogar cuando no esté en casa:

-- Encienda las luces exteriores por la noche y, si es posible, instale luces exteriores con sensores de movimiento que se enciendan y apaguen automáticamente.

-- Cierre con llave las ventanas, puertas exteriores, portones y puertas de garaje que permiten la entrada a su propiedad.

-- Recorte o elimine los jardines que crean escondites alrededor de las puertas y ventanas vulnerables.

-- Durante las vacaciones, haga arreglos para que alguien recoja su correo y corte el zacate. Nunca anuncie que su casa está desocupada, especialmente en las redes sociales.

-- Considere obtener un sistema de seguridad con alarmas y advertencias audibles para asustar a los ladrones. Asegúrese de que su sistema de seguridad esté instalado en el piso de arriba si vive en una casa de un segundo piso.

La policía está analizando la posibilidad de imponer cierres temporales de calles para limitar la cantidad de tráfico que pasa por ciertas áreas.

