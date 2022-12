Agente del alguacil herido en un tiroteo en Jurupa Valley

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- Un agente del Departamento del Alguacil del condado de Riverside fue trasladado al hospital el jueves por la tarde en estado desconocido después de recibir un disparo en Jurupa Valley, dijeron los investigadores.

El agente herido, cuya identidad no fue revelada, fue transportado al Hospital Comunitario de Riverside, dijo el vocero del departamento del alguacil.

La agencia dijo que el alguacil Chad Bianco dará una conferencia de prensa esta tarde.

No se dieron a conocer más detalles sobre el tiroteo.

Videos y fotos publicados en las redes sociales mostraban vehículos de emergencia, incluyendo más de una docena de patrullas, en la intersección de Condor Drive y Golden West Avenue.

Esta es una historia en desarrollo. Se agregarán más detalles a este informe a medida que estén disponibles.

