Karen Bass elegida como nueva alcaldesa de Los Ángeles; primera mujer en el cargo

LOS ANGELES (KABC) -- Karen Bass ha derrotado a Rick Caruso para convertirse en la próxima alcaldesa de Los Ángeles.

The Associated Press declaró la contienda por Bass después de que los nuevos resultados electorales publicados por el registrador del condado de Los Ángeles el miércoles mostraron que Bass había acumulado una ventaja insuperable de casi 47,000 votos, con el 70% de las boletas contadas.

Bass será la primera mujer en ocupar el cargo.

Bass, una exlíder de la Asamblea estatal, tiene la ventaja de ser demócrata de toda la vida en una ciudad donde los republicanos son casi invisibles. Está respaldada por el presidente Joe Biden y el establecimiento demócrata.

Bass ha prometido usar sus habilidades como "constructora de coaliciones" para sanar una ciudad herida.

