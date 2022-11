Karen Bass toma la delantera sobre Rick Caruso en los últimos resultados electorales

LOS ANGELES (KABC) -- Aunque la contienda por la alcaldía de Los Ángeles sigue siendo demasiado reñida, Karen Bass tomó la delantera sobre Rick Caruso en los últimos resultados electorales publicados el viernes por la tarde.

Bass llevaba la ventaja el viernes por casi 4,400 votos de diferencia, el 50.38% de los votos comparado con el 49.62% de los votos para Caruso.

Se espera que la Oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles publique resultados adicionales el sábado y el lunes por la tarde.

Se desconoce exactamente cuántas boletas electorales quedan para contar.

Caruso y Bass permanecen en un empate y es posible que no se determine un ganador durante días o incluso semanas.

