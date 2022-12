Sospechoso muere en tiroteo policial tras atrincherarse con su bebé en casa de Lancaster

LANCASTER, Calif. (KABC) -- El sospechoso que se atrincheró por casi 20 horas dentro de una casa móvil con su bebé en Lancaster, murió tras recibir un disparo mortal de la policía luego de sostener al bebé a punto de pistola.

El sospechoso, identificado como Fernando Fierro, inicialmente estuvo involucrado en una persecución con la Patrulla de Caminos de California (CHP). La agencia dijo que Fierro iba conduciendo un SUV Kia blanco a una velocidad de 132 millas por hora a lo largo de la autopista 14 cerca de Via Princessa a las 11:44 p.m. del martes.

CHP dijo que Fierro llamó al Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles y le dijo al equipo de despacho que estaba armado y que tenía un bebé en el automóvil.

El portavoz de CHP dijo que a las 12:47 a.m. el sospechoso les disparó a los oficiales cerca de 17th Street E y Avenue Q en el área de Palmdale. Ningún oficial resultó herido.

La persecución terminó cuando el sospechoso condujo hasta su residencia en la comunidad de casas móviles Lido Estates en Lancaster y se atrincheró la madrugada del miércoles.

CHP dijo que Fierro salió del auto con el bebé y apuntó una pistola a su cabeza mientras se alejaba lentamente de los oficiales.

Durante horas, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles trató de contactar a Fierro para que se rindiera. El único mensaje que comunicó durante el día fue una nota pegada en la ventana pidiendo pañales para su hijo.

Se desconoce si se proporcionaron los pañales, pero las autoridades intentaron entregar un teléfono celular a la residencia a través de un robot para abrir líneas de comunicación.

La barricada terminó alrededor de las 9 p.m. del miércoles cuando, según el departamento del alguacil, el sospechoso apuntó una pistola a la cabeza del bebé mientras intentaban comunicarse con él, lo que provocó que los agentes abrieran fuego.

El bebé no resultó herido, pero el sospechoso murió en el lugar.

Según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR por sus siglas en inglés), Fierro tenía antecedentes penales extensos que incluyen robo en segundo grado, infligir lesiones corporales a un cónyuge, amenazar a un oficial con violencia y asalto con un arma mortal.

