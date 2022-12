Sospechoso se atrinchera dentro de una casa de Lancaster con bebé

LANCASTER, Calif. (KABC) -- Un hombre ha estado atrincherado dentro de su casa móvil en Lancaster con su bebé durante más de ocho horas después de una persecución con la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Las autoridades dijeron que el sospechoso, identificado solo como Fernando, les disparó a los oficiales y apuntó con un arma a la cabeza de su hijo.

La situación comenzó cuando los oficiales vieron un SUV Kia blanco que viajaba a una velocidad de 132 millas por hora a lo largo de la autopista 14 cerca de Via Princessa a las 11:44 p.m. del martes. Fue entonces cuando los oficiales de CHP comenzaron a perseguir al sospechoso, abarcando varias autopistas.

CHP dijo que Fernando llamó al Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles y le dijo al equipo de despacho que estaba armado y que tenía un bebé en el automóvil.

El portavoz de CHP dijo que a las 12:47 a.m. el sospechoso les disparó a los oficiales cerca de 17th Street E y Avenue Q en el área de Palmdale. Ningún oficial resultó herido.

La persecución terminó cuando el sospechoso condujo hasta su residencia en la comunidad de casas móviles Lido Estates en Lancaster y se atrincheró.

"El sospechoso salió del vehículo con el bebé, apuntó con la pistola a la cabeza del bebé y se alejó lentamente de nuestros oficiales", dijo CHP.

No se dieron a conocer más detalles.

Esta es una historia en desarrollo. Este informe se seguirá actualizando a medida que haya más información disponible.

