4 personas heridas tras tiroteo en un edificio de apartamentos de Lancaster

LANCASTER, Calif. (KABC) -- Cuatro personas resultaron heridas después de que se desató un tiroteo el domingo en un edificio de apartamentos de Lancaster, según las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:30 p.m. en los apartamentos Casa Bonita ubicados en la cuadra 44000 de 20th Street East, dijo el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Cuatro adultos fueron encontrados en la escena con heridas de bala y fueron trasladados a un hospital local. Se espera que las víctimas sobrevivan.

Al momento, nadie ha sido arrestado. El departamento del alguacil dice que el tiroteo se debió a un disturbio familiar y continúan investigando los hechos.

