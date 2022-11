Excomandante de LAPD acusado de mala conducta en una investigación de abuso sexual

LOS ANGELES (KABC) -- Un excomandante del Departamento de Policía de Los Ángeles está siendo acusado de encubrir los presuntos delitos de abuso sexual del exejecutivo de CBS, Les Moonves.

Las acusaciones se produjeron mientras Moonves y CBS llegaron a un acuerdo multimillonario. Bajo el acuerdo, CBS y Moonves pagarán $30.5 millones de dólares a los accionistas y CBS debe reformar sus prácticas de recursos humanos en torno al acoso sexual.

Cory Palka fue capitán en la estación de Hollywood de LAPD y luego comandante antes de jubilarse a principios de 2021, después de 34 años en el departamento de policía.

Un nuevo informe alega que Palka le avisó a Moonves y CBS sobre las acusaciones de agresión o abuso sexual y les proporciono una copia del reporte confidencial de la víctima en noviembre de 2017.

CBS despidió a Moonves hace casi cuatro años tras una investigación sobre acusaciones de conducta inapropiada y abuso sexual.

Palka había brindado seguridad a Moonves para los Grammy durante seis años. Él dejó un mensaje de voz para un ejecutivo de CBS que decía: "Soy capitán de LAPD en Hollywood. Alguien entró a la estación hace un par de horas e hizo acusaciones contra tu jefe con respecto a una agresión sexual... llámame y te daré los detalles... te haré saber cuál es la acusación antes de que llegue a los medios de comunicación".

Palka luego supuestamente le dio una copia del informe policial a CBS para que pudieran investigar a la víctima y que le diría al investigador de LAPD que le advirtiera a la víctima que no hablara con los medios de comunicación, según el Procurador General de Nueva York.

LAPD dice que las supuestas acciones de Palka son atroces. El jefe de LAPD, Michel Moore, dijo en un comunicado que lo más terrible es el abuso de confianza de una víctima de abuso sexual por un oficial de LAPD. Moore enfatizó que esto no refleja los valores de LAPD como organización.

Palka se reunió personalmente con Moonves para actualizarlo sobre la investigación, según el informe del Procurador General de Nueva York.

Después que Moonves renunció, Palka le envió un mensaje que decía: "... Siempre estaré contigo y te prometo mi lealtad. Has encarnado el liderazgo, la clase y el más alto carácter a través de todo esto. Con el mayor respeto".

LAPD dice que está cooperando con las oficinas de los fiscales generales de Nueva York y California en la investigación de Palka. También dice que el departamento está lanzando su propia investigación.

Would you like to read this story in English? Click here