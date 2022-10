Hackers publican datos robados del LAUSD después de que el distrito se niega a pagar el rescate

LOS ANGELES (KABC) -- Los piratas informáticos, o hackers, han difundido los datos privados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD por sus siglas en inglés) después que fueron robados en un ataque cibernético, dijo el superintendente, Alberto Carvalho.

"Desafortunadamente, como se esperaba, los datos fueron recientemente publicados por una organización criminal", señaló Carvalho en un comunicado. "En asociación con las agencias de la ley, nuestros expertos están analizando el alcance total de esta publicación de datos".

Los datos del LAUSD fueron difundidos el sábado, dos días antes del plazo dado previamente por los hackers, después de que Carvalho se negara a pagar el rescate a un sindicato internacional de piratas informáticos.

En una publicación en la web oscura detectada por Brett Callow de la agencia de seguridad cibernética Emsisoft, el sindicato de piratería Vice Society incluyó al LAUSD como uno de "nuestros socios" y declaró que "los datos se publicarán el 4 de octubre de 2022 a las 12:00 a.m., tiempo de Londres "

La publicación no dio ninguna indicación sobre qué tipo de información había sido robada o que se difundiría.

Carvalho había previamente admitido que el distrito había recibido una demanda de rescate de los hackers responsables por el ataque cibernético durante el fin de semana del Día del Trabajo.

"Podemos reconocer...que ha habido comunicación de este actor (hacker) y hemos respondido sin entablar ningún tipo de negociación", dijo Carvalho. "Con esto dicho, podemos reconocer...que esta entidad ha hecho una demanda financiera. No hemos respondido a esa demanda".

Carvalho no dio detalles sobre la demanda.

El viernes pasado, Carvalho le dijo a Los Angeles Times que el distrito escolar no iba a pagar el rescate ni a negociar con los hackers.

Una línea directa estará disponible para ayudar a aquellos que han sido afectados por este incidente, comenzando el lunes. El número de teléfono es 855-926-1129. Las horas de operación son de 6 a.m. hasta las 3:30 p.m., de lunes a viernes, excluyendo los días festivos principales en EE.UU.

City News Service contribuyó a este informe.

