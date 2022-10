Varios apuñalamientos en Long Beach dejan a 1 persona muerta, dice la policía

LONG BEACH, Calif. (KABC) -- La policía está investigando varios apuñalamientos en la ciudad de Long Beach el lunes por la mañana que dejaron a una persona muerta.

Los apuñalamientos ocurrieron en varios lugares de la ciudad, según los investigadores. Un portavoz del Departamento de Policía de Long Beach confirmó el homicidio y dijo que los oficiales respondieron a la cuadra 1100 de Atlanta Avenue alrededor de las 5:30 a.m. donde encontraron a una mujer con heridas de arma blanca.

La víctima fue trasladada al hospital donde falleció, dijo el portavoz. La víctima del homicidio aún no ha sido identificada.

Poco después, los oficiales respondieron a la cuadra 700 de Olive Avenue donde encontraron a un hombre con heridas de arma blanca.

La policía dice que alrededor de las 7 a.m., se informó sobre otro apuñalamiento cerca de la playa. Cuando los oficiales respondieron, encontraron a dos hombres con heridas de arma blanca. Una de las víctimas recibió atención médica en el lugar mientras que el otro fue trasladado al hospital en condición estable, según la policía.

Video de AIR7HD mostró a los oficiales respondiendo a un carril de bicicleta en la playa y al área de Olive Avenue y 7th Street.

Un sospechoso ha sido arrestado, señaló la policía. Se desconoce si los apuñalamientos están vinculados.

Esta es una noticia en desarrollo. Agregaremos más detalles a este informe cuando estén disponibles.

Would you like to read this story in English? Click here