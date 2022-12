Eliminan campamentos indigentes cerca del ayuntamiento antes de la inauguración de Karen Bass

LOS ANGELES (KABC) -- Días antes de la inauguración de la alcaldía de Karen Bass, se vio a equipos limpiando campamentos indigentes cerca del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Según un informe de Los Angeles Times, equipos de saneamiento, trabajadores de extensión y otros empleados del gobierno trabajaron para despejar el campamento en las calles 1st y Spring.

Las personas sin hogar fueron trasladadas en camioneta al L.A. Grand Hotel, una instalación temporal para personas sin hogar en la calle Figueroa que está programada para cerrar el próximo mes, informó el LA Times.

La decisión aparentemente provino de la oficina del alcalde saliente Eric Garcetti.

Durante su campaña, Bass dijo repetidamente que abordar la crisis de personas sin hogar de la ciudad sería una de sus principales prioridades como alcaldesa, y que tomaría medidas el primer día de su mandato.

Debido a la lluvia esperada este fin de semana, el evento del domingo se trasladó al Teatro Microsoft, en lugar del Ayuntamiento.

Bass será la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa de Los Ángeles y será juramentada por la vicepresidenta Kamala Harris.

ABC7 tendrá cobertura en vivo del evento histórico en nuestro canal de transmisión 24/7. Nuestra cobertura comienza a la 1 p.m. del domingo.

-------

Would you like to read this story in English? Click here