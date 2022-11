Exhibición de arte en Grand Park celebra el Día de los Muertos

LOS ANGELES (KABC) -- Se instalaron más de 20 ofrendas, o altares, en Grand Park en el centro de Los Ángeles para celebrar el Día de los Muertos.

Las ofrendas muestran fotografías de familiares y seres queridos que han fallecido, pero también hay una que honra al difunto legendario locutor de los Dodgers, Vin Scully.

El Día de los Muertos es una tradición cultural para los latinos que se celebra cada 1 y 2 de noviembre. Grand Park ha estado rindiendo homenaje a esta tradición durante los últimos 10 años.

La celebración tiene siglos de antigüedad y está llena de simbolismo con altares cubiertos con obsequios, alimentos, como el pan de muerto, y artículos significativos para los seres queridos que han fallecido.

Se cree que, durante la celebración del Día de los Muertos, uno puede comunicarse con nuestros seres queridos.

Consuelo G. Flores, curadora de la exhibición de arte en Grand Park, dijo que está contenta de compartir esto con su comunidad.

"Quería asegurarme de que la comunidad de Los Ángeles tuviera la oportunidad de sanar y de encontrar un motivo para celebrar", dijo Flores.

La exhibición de arte en Grand Park es gratuita y estará abierta al público hasta las 10 p.m. del miércoles.

Would you like to read this story in English? Click here