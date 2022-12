Plan de Karen Bass para trasladar a los indigentes a hoteles, moteles comenzará el martes

LOS ANGELES (KABC) -- La alcaldesa Karen Bass se está preparando para lanzar un nuevo programa para abordar la falta de vivienda en Los Ángeles, donde los equipos trasladarán a las personas sin hogar de los campamentos indigentes a hoteles y moteles.

El nuevo programa, llamado "Inside Safe", se lanzará el martes.

Los funcionarios utilizaran un arrendamiento principal con moteles para ubicar a las personas sin hogar. Bass dice que su oficina ha estado en contacto con los propietarios de moteles cerca de los campamentos. Ella dice que el plan costará menos de $100 millones de dólares.

En su primer día como alcaldesa de Los Ángeles, Bass declaró el estado de emergencia por los indigentes.

Ella se comprometió a albergar a los indigentes y construir más viviendas para que los residentes puedan ver una diferencia real, que no ha sido visible a pesar de los miles de millones de dólares gastados en programas para frenar la indigencia, incluyendo $1.2 mil millones de dólares en el presupuesto actual de la ciudad.

Bass ha dicho que tiene la intención de conseguir viviendas para más de 17,000 personas sin hogar en su primer año a través de una combinación de instalaciones provisionales y permanentes. Se estima que 40,000 personas no tienen hogar en Los Ángeles, una ciudad con una población de casi 4 millones.

El gobernador Gavin Newsom lanzó por primera vez la idea de poner a las personas sin hogar en habitaciones de moteles y hoteles al comienzo de la pandemia en 2020. Desde entonces, ha alentado a las ciudades y condados a convertir moteles y otros edificios en viviendas para los indigentes.

Los defensores de las personas sin hogar han elogiado el uso de habitaciones de motel, donde los indigentes tienen su propio baño lejos del desorden de los refugios. Pero han criticado lo que llaman "barridos" de campamentos indigentes que obligan a las personas a desplazarse y separarlas de sus pertenencias ante la falta de una oferta firme de vivienda.

Associated Press contribuyó a este informe.

