Alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass declara estado de emergencia por los indigentes

LOS ANGELES (KABC) -- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el estado de emergencia por los indigentes el lunes en su primer acto oficial desde que asumió el cargo.

En una conferencia de prensa el lunes por la mañana, Bass dijo que el estado de emergencia le muestra a la gente de Los Ángeles que "estamos unidos y tomamos en serio la crisis de personas sin hogar en la ciudad".

Bass también dijo que la indigencia es una crisis humanitaria que cobra la vida de cinco personas por día y no lo aceptará.

Durante su discurso inaugural el domingo en el Teatro Microsoft, Bass recibió aplausos cuando prometió comenzar su administración con una visita al Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad. Bass se centró en la vivienda como uno de los temas claves en su discurso.

El estado de emergencia requeriría la aprobación cada mes del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Según el último recuento de la Autoridad de Servicios para Indigentes de Los Ángeles, este año había 41,980 personas sin hogar en la ciudad, un 1.7% más que en 2020.

El plan de Bass incluye proporcionar vivienda a 17,000 personas sin hogar en su primer año.

The Associated Press y City News Service contribuyeron a este informe.

