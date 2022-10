Manifestantes acampan cerca de la casa del concejal Kevin de León exigiendo su renuncia

LOS ANGELES (KABC) -- Un grupo de manifestantes que creen que los concejales de Los Ángeles, Kevin de León y Gil Cedillo, deberían renunciar ahora están acampando cerca de la casa del concejal De León.

Los dos concejales fueron escuchados en una grabación de audio filtrada participando en una conversación con comentarios racistas que involucraban a la ex concejal Nury Martinez.

Un grupo de Black Lives Matter está acampando cerca de donde vive De León para aumentar la presión sobre el concejal para que renuncie. La protesta comenzó el domingo por la mañana y los manifestantes todavía estaban ahí el lunes.

El grupo también exige que se revisen las decisiones de redistribución de distritos y otras políticas en las que trabajaron los concejales que afectan a la comunidad afroamericana. Entre otras cosas, se escuchó a los concejales conspirar sobre cómo manipular las líneas de distrito a favor de los latinos.

Otro grupo se presentó en el área para demostrar su apoyo a De León. Ellos dicen que él debería permanecer en el cargo y que ha sido un campeón por los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles.

El presidente interino del Concejo Municipal, Mitch O'Farrell, anunció el lunes que destituirá a Cedillo y De León de sus asignaciones en el comité. Y también van a convocar un comité para censurarlos.

O'Farrell dice que ha estado en contacto con Cedillo, pero no ha podido comunicarse con De León.

La próxima reunión del Concejo Municipal de Los Ángeles está programada para el martes y se espera que se lleve a cabo de forma virtual.

