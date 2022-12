Familia de adolescente que murió por sobredosis presenta demanda contra LAUSD

HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- La familia de una adolescente de 15 años que murió de una sobredosis presentó una demanda por muerte injusta contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

En septiembre, Melanie Ramos fue encontrada muerta dentro de un baño de Bernstein High School en Hollywood. Se determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis de una pastilla mezclada con fentanilo.

Elena Pérez dice que quiere justicia por lo que le pasó a su hija. La demanda acusa al distrito escolar de negligencia por no buscar a la joven después de que la escuela le notificó a su madre que estaba ausente el 15 de septiembre.

Melanie fue encontrada en el baño de la escuela ocho horas después por el padre de otra estudiante.

Dos adolescentes fueron arrestados en relación con la muerte de Melanie.

Después de su muerte, el distrito hizo varios cambios que incluyen tener Narcan disponible en todos los campus.

En un comunicado a ABC7, LAUSD dijo que "la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados sigue siendo nuestra principal prioridad".

El distrito escolar tiene 30 días para responder a la demanda.

