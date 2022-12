Jefe de LAPD, Michel Moore, pide ser reelegido para otro mandato

LOS ANGELES (KABC) -- El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, está pidiendo mantener su trabajo por otro mandato.

Moore fue nombrado jefe en 2018 por el entonces alcalde Eric Garcetti, para reemplazar al jefe saliente Charlie Beck.

El primer mandato de cinco años de Moore se extiende hasta el próximo junio. Los jefes de policía solo pueden cumplir un máximo de dos mandatos.

El lunes, Moore presentó una solicitud a la Junta de Comisionados de la Policía solicitando ser reelegido para un segundo mandato.

"Ha sido un gran honor y un privilegio servir como Jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles", dijo Moore en un comunicado emitido por el departamento.

Moore dijo que en el transcurso de los últimos cuatro años y medio, el departamento ha logrado reformas significativas, mejorado el entrenamiento de los oficiales, y ampliado la transparencia de la agencia.

"Es mi fuerte deseo continuar liderando este Departamento mientras se esfuerza por mejorar la seguridad pública", dijo Moore.

Habrá una oportunidad para comentarios públicos antes de que la comisión tome una decisión final.

La alcaldesa Karen Bass, quien asumió el cargo a principios de este mes, dijo que revisará la solicitud de Moore para permanecer en su cargo.

Bass dijo que ella y Moore se "reunirán pronto para discutir su solicitud y mi visión para mantener seguros a los angelinos en todos los vecindarios".

Moore ha estado con LAPD desde 1981.

