Precio de la gasolina aumenta 15 centavos durante la noche en el condado de Los Ángeles, según AAA

LOS ANGELES (KABC) -- El precio de la gasolina en el sur de California ha aumentado considerablemente otra vez.

Ahora se está viendo un promedio de más de $6 dólares por galón. Es la cifra más alta desde julio.

El precio de la gasolina subió 15 centavos desde el martes en el condado de Los Ángeles, según la Asociación Americana de Automóviles, o AAA por sus siglas en inglés. Estos son 50 centavos más que hace solo una semana.

Los precios son un poco menos en Inland Empire y en el condado de Orange. Hay varias razones por las cuales ha subido el precio de la gasolina, según AAA. Una de ellas es el mantenimiento de varias refinerías de petróleo.

"Seguimos viendo estos problemas como resultado de una serie de problemas de refinería, algunos planeados y otros no, que han reducido drásticamente el inventario en California", dijo Doug Shoupe, portavoz de AAA. "Los inventarios de gasolina en la costa oeste todavía se encuentran a un nivel mínimo aún después de 10 años".

Es todavía muy temprano para saber si el huracán Ian causará un problema a nivel nacional. El presidente Joe Biden dijo el miércoles por la mañana que la tormenta tropical ha impactado alrededor de 190,000 barriles de petróleo por día hasta el momento.

"Solía costar entre $35 y $40 para llenar el tanque de gasolina, ahora se llega casi a los $100. Es una locura. Pensé que iba a mejorar un poco, pero no", dijo Kedra Bazilio, residente de Los Ángeles.

