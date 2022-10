Los Ángeles lanza programa de ayuda para alquiler para residentes de varias comunidades

LOS ANGELES (KABC) -- La ciudad de Los Ángeles lanzó un nuevo programa con la intención de proporcionar $3 millones de dólares en ayuda para alquiler para los residentes que califican del Distrito 13, que incluye partes de Hollywood, Silver Lake y Echo Park, así como también otras comunidades vecinas.

El concejal Mitch O'Farrell anunció el nuevo programa el lunes diciendo que la misión del concejo municipal es de mantener a las personas alimentadas y alojadas.

El anuncio se hizo mientras muchos residentes de Los Ángeles continúan recuperándose de los efectos de la pandemia de COVID-19.

Anna Ortega, subdirectora general del Departamento de Vivienda de Los Ángeles, dijo que los inquilinos de la ciudad podrán recibir una subvención de $5,000 dólares para ayudar a pagar la renta.

Para calificar, el ingreso familiar para un inquilino para 2021-2022 deber ser igual o inferior al 80% del ingreso medio del área.

Los propietarios familiares también pueden calificar para la subvención, pero no deben ser dueños de más de cuatro unidades de alquiler.

El programa de ayuda para alquiler ya está disponible y las solicitudes se aceptarán hasta el 4 de noviembre. Los solicitantes deben vivir en el Distrito 13.

Las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web cd13.com/rentalaid.

Las solicitudes también se pueden presentar llamando a la línea directa de subsidios de alquiler al 855-490-3481, que está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

