Protecciones para inquilinos por COVID-19 en Los Ángeles terminan el 31 de enero

LOS ANGELES (KABC) -- Las protecciones para inquilinos en la ciudad de Los Ángeles están terminando.

El consejo de la ciudad votó por unanimidad el martes para terminar con la moratoria de desalojo de inquilinos de Los Ángeles el 31 de enero.

"Esta política que se implementó hace dos años tenía la única intención de mantener a las personas alojadas y fuera de las calles", dijo Nury Martines, presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles. "Ahora es el momento de que no solo mantengamos a las personas fuera de las calles, sino que también protejamos las viviendas de las personas y preservemos su bienestar financiero".

El consejo de la ciudad votó 12-0 después de escuchar una enérgica sesión de comentarios públicos, en la que los inquilinos abogaron por las protecciones continuas y los propietarios abogaron por el fin de las restricciones.

La moratoria entró en vigor en marzo de 2020 para ayudar a los inquilinos afectados por COVID-19. Los partidarios que apoyan la continuación de las protecciones para inquilinos realizaron una manifestación frente al ayuntamiento antes de la reunión del consejo municipal. Temen que el final de la moratoria pueda conducir al desalojamiento, mientras que los propietarios sienten que las condiciones ahora son muy diferentes en comparación con el comienzo de la pandemia.

"Queremos mantener a la gente en sus hogares", dijo Carla de Paz, organizadora de Community Power Collective. "No queremos que la gente termine en la calle, por lo que es muy importante que estas protecciones continúen y que se promulguen protecciones permanentes".

"Las protecciones de COVID-19 que se implementaron estaban destinadas a ser temporales, y absolutamente deberían haber sido temporales", dijo Daniel Yukelson, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles (Apartment Association of Greater Los Angeles). "Y realmente no dependía de los ciudadanos privados proporcionar lo que he estado llamando un bienestar social privado, o sea, regalar servicios de vivienda y asumir la carga por completo".

Bajo la moratoria de la ciudad, los inquilinos tendrán hasta el 1 de febrero de 2024 para pagar sus rentas acumuladas. Esto también será el tiempo cuando los propietarios podrán reanudar el aumento de la renta en los apartamentos con control de renta.

