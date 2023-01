Hombre es baleado en Sixth Street Bridge durante filmación de video musical

LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre murió durante un tiroteo en la rampa peatonal que conduce al puente de Sixth Street en Los Ángeles durante la filmación de un video musical no autorizado, según los detectives.

El tiroteo ocurrió el viernes poco antes de las 10 p.m. en el área de 6th Street y Mission Road.

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a la víctima en el suelo con heridas de bala. La víctima recibió atención médica en el lugar y fue transportada a un hospital donde murió más tarde.

La víctima no ha sido identificada y fue descrita solo como un hombre de unos 20 años.

Los testigos dijeron que un sospechoso huyó de la escena en un Dodge Charger azul con una raya blanca de carreras, según LAPD.

La investigación policial cerró temporalmente una sección de Mission Road.

La policía no dio a conocer una descripción del sospechoso. Los investigadores creen que el tiroteo estuvo relacionado con las pandillas.

----

Would you like to read this story in English? Click here