Sospechoso apuñala a 2 personas dentro de una tienda Target en el centro de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Un indigente agarró un cuchillo grande del estante de una tienda Target y apuñaló a dos personas, incluyendo a un niño pequeño, antes de que un guardia de seguridad le disparara mortalmente, según la policía.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:20 p.m. del martes dentro de la tienda ubicada en un centro comercial popular cerca de las calles Figueroa y 7th en el centro de Los Ángeles.

La policía dice que el sospechoso entró a la tienda, agarró el cuchillo, se acercó a un niño y le dijo que lo iba a matar. El niño intento de ignorarlo y huir, pero el sospechoso lo apuñaló por la espalda, según el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore.

El niño sufrió una herida profunda en la parte posterior del hombro y cayó al suelo.

El sospechoso luego se encontró con un grupo de mujeres dentro de la tienda y apuñaló a una de ellas "brutalmente en el pecho", dijo Moore. Algunos buenos samaritanos rescataron a la víctima, de 25 años, llevándola al área de farmacia y cerrando la puerta.

Los investigadores dicen que el sospechoso luego se movió al frente de la tienda, donde fue confrontado por un guardia de seguridad armado. El guardia de seguridad al principio trató de calmar la situación, pero cuando el sospechoso avanzó hacia él con el cuchillo, el guardia sacó su pistola y le disparó.

Oficiales de LAPD en el área respondieron a la escena y arrestaron al sospechoso. Mientras tanto, se desató el "caos" dentro de la tienda cuando los clientes asustados huyeron. Una mujer fue pisoteada en la estampida y sufrió moretones en la cara.

El sospechoso fue trasladado a un hospital cercano donde murió.

Los detectives dicen que el sospechoso no conocía a las víctimas.

El niño se sometió a una cirugía y estaba en condición estable, pero podría haber sufrido un daño neurológico, según Moore.

La mujer que fue apuñalada estaba siendo operada por lo que se describió como "una herida de arma blanca profunda en el pecho".

