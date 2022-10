Estudiantes en Los Feliz exigen mejor seguridad después de que 2 alumnos fueron apuñalados

LOS FELIZ, LOS ANGELES (KABC) -- Docenas de estudiantes de la preparatoria John Marshall salieron de sus clases el jueves por la mañana para protestar los protocolos de seguridad de la escuela después de que dos alumnos fueron apuñalados en el campus.

El apuñalamiento ocurrió el miércoles en la cuadra 3900 de Tracy Street en Los Feliz alrededor de las 3:30 p.m., según los investigadores.

La policía le dijo a ABC7 que se desató una pelea al final del día escolar que resultó en el apuñalamiento. Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital, pero su condición sigue siendo desconocida.

Es posible que una tercera persona también haya sido apuñalada, según los investigadores. La policía no dio a conocer más detalles sobre esa persona.

El jueves, los estudiantes de la preparatoria inundaron el campus de la escuela exigiendo mejor seguridad. Ellos dicen que temen por su seguridad y se vio a algunos con letreros durante la manifestación que decían "¿Esta es la nueva normalidad?"

La policía dice que un sospechoso fue detenido, pero después fue liberado. Los funcionarios escolares dicen que hay cámaras de seguridad en el campus que se utilizarán como parte de la investigación.

