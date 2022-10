2 estudiantes apuñalados en una escuela secundaria de Los Feliz

LOS FELIZ, LOS ANGELES (KABC) -- Por lo menos dos estudiantes fueron apuñalados en la escuela secundaria John Marshall en Los Feliz el miércoles por la tarde.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dice que tiene a un sospechoso bajo custodia.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 p.m. en la escuela ubicada en la cuadra 3900 de Tracy Street.

LAPD dice que ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital, pero se desconoce su condición.

También se desconoce el motivo del apuñalamiento. La policía no dio a conocer más detalles.

Esta es una noticia en desarrollo. Agregaremos más detalles a medida que estén disponibles.

