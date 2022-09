Temblor de magnitud 6.8 sacude a México y deja 1 muerto

En el sur de México, al menos una persona murió después de que un temblor de magnitud 6.8 sacudiera la misma zona que el terremoto de magnitud 7.6 del lunes.

El temblor del jueves estaba centrado en el estado de Michoacán con el epicentro ubicado a unas 29 millas suroeste de Aguililla, Michoacán, y con una profundad de aproximadamente 15 millas, según el Servicio Geológico de EE.UU., o USGS por sus siglas en inglés.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo por medio de su cuenta de Twitter que el temblor se sintió en los estados de Colima, Jalisco, Guerrero, y en la Ciudad de México.

Los sismólogos mexicanos dicen que ha habido más de 1,200 temblores desde el lunes.

Una mujer murió al caer por las escaleras de su casa.

Después del terremoto, la gente se reunió en las calles mientras sonaban las alarmas sísmicas.

No se ha emitido ninguna alerta de tsunami.

