Nueva exhibición de fotos en Monrovia enseña a jóvenes sobre su cultura latina

MONROVIA, Calif. (KABC) -- Una nueva exhibición de fotografías en el Valle de San Gabriel documenta la larga historia de los latinos en el área, incluidas familias que pueden rastrear su historia hasta el siglo 19.

"La gente nos considera a todos como inmigrantes, pero no lo somos", dijo Jimmy O'Balles de la Sociedad de la Herencia Latina de Monrovia, o Monrovia Latino Heritage Society en inglés. "Muchas otras personas son inmigrantes y les damos la bienvenida. Pero tenemos que contar nuestra historia para que la gente no se confunda acerca de quiénes somos".

Si una fotografía vale más que mil palabras, parte de la historia de Monrovia incluye los días de la segregación.

La ciudad de Monrovia ha cambiado bastante desde entonces. Algunas familias latinas pueden rastrear a sus antepasados hasta la década de 1880. La organización está trabajando con el distrito escolar para enseñarles a los jóvenes sobre su herencia latina.

"Estamos mostrando la herencia pasada y futura", dijo Henry Caro Olivas Jr. de Monrovia Latino Heritage Society. "Y la herencia futura es muy importante, y por eso tenemos el trabajo artístico de los estudiantes aquí. Esperamos que estén viendo estas fotos históricas y tal vez también vean un poco de sí mismos en las fotos".

Would you like to read this story in English? Click here